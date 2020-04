“Vaccino 2001 per Coronavirus per animali domestici: qualcosa non va, ci prendono per co***oni” (Di lunedì 27 aprile 2020) Un vaccino 2001 per Coronavirus per animali domestici che ci stanno tenendo nascosto? Questo è il senso di un post virale che sta prendendo piede di bacheca in bacheca. Il post si presenta come un’immagine con didascalia. Vaccino 2001 per Coronavirus per animali domestici. qualcosa non va, prendono davvero le persone per dei co***oni. Complottismo statunitense Anche a questo giro (è accaduto per il falso video di Bill Gates che progettava un vaccino lobotomizzante, ricordate?) i complottisti e viralizzatori italiani prendono spunto dai complottisti d’oltreoceano. Il 22 aprile 2020, infatti, il sito di debunking FactCheck.org ha pubblicato un’analisi sullo stesso contenuto, anche se in lingua inglese. Ripetete con noi: i Coronavirus sono una famiglia Anche i viralizzatori statunitensi, per l’appunto, sono convinti che un vaccino contro il ... Leggi su bufale (Di lunedì 27 aprile 2020) Un vaccinoperperche ci stanno tenendo nascosto? Questo è il senso di un post virale che sta prendendo piede di bacheca in bacheca. Il post si presenta come un’immagine con didascalia. Vaccinoperpernon va,davvero le persone per dei co***oni. Complottismo statunitense Anche a questo giro (è accaduto per il falso video di Bill Gates che progettava un vaccino lobotomizzante, ricordate?) i complottisti e viralizzatori italianispunto dai complottisti d’oltreoceano. Il 22 aprile 2020, infatti, il sito di debunking FactCheck.org ha pubblicato un’analisi sullo stesso contenuto, anche se in lingua inglese. Ripetete con noi: isono una famiglia Anche i viralizzatori statunitensi, per l’appunto, sono convinti che un vaccino contro il ...

Noovyis : (“Vaccino 2001 per Coronavirus per animali domestici: qualcosa non va, ci prendono per co***oni”) Playhitmusic -… -

Ultime Notizie dalla rete : “Vaccino 2001 Bitdefender offre sicurezza informatica a costo zeroa tutte le strutture sanitarie Affaritaliani.it