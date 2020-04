Usa verso il milione di casi. Trump non vede più i media (Di lunedì 27 aprile 2020) Valeria Robecco Dopo gli interventi contestati, il presidente non partecipa più ai briefing con la stampa: "Inutili" Dopo un mese di conferenze stampa quotidiane, Donald Trump ha detto basta. Sabato, per la prima volta, il presidente americano non si è presentato all'appuntamento con la task force anti-coronavirus alla Casa Bianca, e su Twitter ha sfogato tutta la sua amarezza dopo il polverone sollevato per aver azzardato davanti alle telecamere l'idea che il Covid-19 si possa sconfiggere con iniezioni di disinfettante. «Qual è lo scopo di avere delle conferenze stampa quando i patetici media fanno solo domande ostili e si rifiutano di riportare accuratamente la verità dei fatti», ha scritto il tycoon, affermando che a questo punto «non valgono il tempo e lo sforzo» di partecipare. La svolta è arrivata dopo la ... Leggi su ilgiornale Coronavirus nel mondo – A Wuhan zero casi negli ospedali. 413 vittime nel Regno Unito : è il numero più basso da fine marzo. Negli Usa verso il milione di contagi

Coronavirus - tutte le notizie della notte – Usa - tornano a crescere i morti : quasi 2.500. Verso un milione di contagi - Trump assente al briefing con la stampa (Di lunedì 27 aprile 2020)

