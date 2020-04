Usa: la difesa autorizza la divulgazione dei video sugli Ufo (Di lunedì 27 aprile 2020) Il Pentagono ha autorizzato ufficialmente oggi la divulgazione di video riguardanti UFO, Unidentified flying objects, già filtrati al pubblico. Il Dipartimento alla difesa ha concesso la divulgazione di tre filmati non secretati, uno dei quali registrato nel novembre 2004 e gli altri due nel gennaio 2015. I video erano stati diffusi nel 2007 e nel 2017, ha reso noto il dipartimento. I funzionari hanno stabilito che la divulgazione ufficiale dei video non avrebbe “rivelato nulla circa capacità o sistemi” né avrebbe intaccato le indagini sugli oggetti volanti non identificati. Il Dipartimento ha spiegato che la decisione è stata dettata dalla necessità di chiarire i dubbi nell’opinione pubblica sulla veridicità dei filmati in circolazione, che riguardano “fenomeni aerei che restano caratterizzati come non ... Leggi su meteoweb.eu ELEZIONI USA/ Biden-Trump - Democratici in difesa dopo il ritiro di Sanders

Barbara D’Urso - Alda D’Eusanio in sua difesa : “Petizione contro di lei è reazione violenta”

Ultime Notizie dalla rete : Usa difesa Speciale difesa: Corea del Sud, governo verso pagamento stipendi a dipendenti basi militari Usa Agenzia Nova In difesa di Jacob, la recensione dei primi 3 episodi della serie Apple

È arrivata su AppleTV+ Defending Jacob (in italiano, In Difesa di Jacob ), miniserie tratta dal romanzo legal thriller omonimo di William Landay, pubblicato nel 2012. Composto da otto episodi totali, ...

Obiettivo Europa (e Uk). La strategia per il 5G di Huawei (spiegata da Huawei)

Video-conferenza di Huawei per rispondere alle accuse di spionaggio e svelare la strategia per il 5G. In Europa si combatte la battaglia finale fra Pechino e Washington Dc, e Londra può fare da ago de ...

