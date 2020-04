Usa, alcuni Stati alleggeriscono le misure restrittive. Trump diserta il briefing quotidiano (Di lunedì 27 aprile 2020) Negli States alcuni governatori hanno iniziato ad alleggerire le misure restrittive imposte per contrastare la diffusione del coronavirus. In Georgia, Texas, Oklahoma e Alaska hanno riaperto alcune attività non essenziali, ma dovranno seguire le linee guida espresse dal governo federale sul distanziamento sociale. Gli Stati più colpiti, come Michigan e New York, hanno invece prolungato il lockdown fino alla metà di maggio. Nel fine settimana le spiagge della contea di Orange County, in California, si sono riempite di bagnanti. Nonostante l’emergenza, nella contea non c’è il divieto di accesso alla spiaggia, così in tanti hanno approfittato del bel tempo, sfidando l’ordine di restare a casa. Sempre nel weekend il presidente Donald Trump ha disertato l’appuntamento quotidiano alla Casa Bianca sul coronavirus con la task force e la ... Leggi su italiasera Coronavirus - negli Usa altri 1433 morti in 24 ore. Trump sospende l’immigrazione ed esulta per le riaperture in alcuni stati

