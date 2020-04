Uomini e Donne, anticipazioni di oggi, lunedì 27 aprile: Gemma dice ‘basta’ e piange. Ida ‘delusa e arrabbiata’ (Di lunedì 27 aprile 2020) oggi, lunedì 27 aprile, tornerà la “Coronavirus Edition” di “Uomini e Donne” di Maria De Filippi. Le anticipazioni ci dicono che la protagonista sarà la “rappresentante” del Trono Over Gemma Galgani. La dama continuerà a conoscere i suoi cavalieri virtuali ed uno di loro, “Pantera”, la inviterà a fare un viaggio con lui non appena sarà possibile. Poi Gemma mostrerà la propria invidia nei confronti di Giovanna Abate del Trono Classico, poiché la ragazza riceve molti doni dai suoi corteggiatori. Gemma rivelerà pubblicamente il motivo del suo scoramento, venendo attaccata come al solito dall’opinionista Tina Cipollari, che l’accuserà di essere gelosa. La Galgani piangerà lacrime di rabbia, arrivando a dire “basta” perché non ce la fa ... Leggi su pianetadonne.blog Armando Incarnato profilo hackerato | Cavaliere di Uomini e Donne finisce nei guai

