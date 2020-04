Unbreakable Kimmy Schmidt: Kimmy vs il Reverendo, il trailer dello speciale interattivo (Di lunedì 27 aprile 2020) Unbreakable Kimmy Schmidt: Kimmy vs il Reverendo, lo speciale interattivo della serie Netflix arriverà il 12 maggio. I primi dettagli, le foto e il trailer Netflix ha rilasciato i primi dettagli, le foto e ha annunciato la data in cui sarà disponibile lo speciale interattivo di Unbreakable Kimmy Schmidt: Kimmy Vs. il Reverendo. L’episodio speciale, proprio come è stato con quello di Black Mirror: Bandersnatch, sarà disponibile il 12 maggio 2020 sulla piattaforma streaming. Unbreakable Kimmy Schmidt è la prima comedy prodotta da Netflix, creata da Tina Fey e Robert Carlock, con Ellie Kemper nei panni della protagonista. La serie si è conclusa a gennaio 2019, ma successivamente i due creatori hanno annunciato la realizzazione di questo speciale interattivo in cui gli spettatori possono scegliere il finale, insieme a tante altre cose. Ecco ... Leggi su dituttounpop Unbreakable Kimmy Schmidt : Kimmy vs il Reverendo - lo speciale interattivo arriva il 12 maggio

