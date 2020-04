UN POSTO AL SOLE, anticipazioni puntata di martedì 28 aprile 2020 (Di lunedì 27 aprile 2020) anticipazioni puntata in replica di Un POSTO al SOLE in onda martedì 28 aprile 2020:Leggi anche: Il commissario Montalbano, Il giro di Boa, stasera in tv su Rai 1Serena appare decisa a offrire una possibilità a Tommaso, ma poi il destino la fa imbattere nuovamente nell’uomo dei suoi sogni… Ritenendo che tutto ormai sia risolto, Don Nunzio Vintariello sta per lasciare Napoli ma il suo passato rimane in agguato… Decisa a volere tutto o niente, Rossella preferisce lasciare Gianluca… Un POSTO al SOLE: tutte le nostre news anche su Instagram (entrando da QUI) Potete leggere l'articolo UN POSTO AL SOLE, anticipazioni puntata di martedì 28 aprile 2020 su Tv Soap. Leggi su tvsoap Un Posto al Sole Anticipazioni 28 aprile 2020 - puntata in replica : Rossella lascia Gianluca

Anticipazioni Un posto al sole - attrice di Cristiana : “Ho fatto una gaffe”

