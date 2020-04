UE | portavoce Borrell | “Mai inchinati a pressioni politiche esterne”

Leggi su quifinanza

(Di lunedì 27 aprile 2020) (Teleborsa) – “Le pubblicazioni del Seae sono indipendenti. Non ci siamo maiad alcuna presunta pressione politica esterna”. Ildell’Alto rappresentante dell’Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza Joseprespinge con fermezza le accuse avanzate dal New York Times. Secondo il quotidiano statunitense l’Ue avrebbe ceduto alla Cina a “annacquato” il rapporto sulle responsabilità cinesi sulla disinformazione. Ma secondo ille accuse avanzate dal Nyt sono “infondate e imprecise” e l’articolo “contiene conclusioni effettivamente errate sulla relazione del Seae”. Alla base delle argomentazioni delci sono due documenti: “l’Information Environment Assessment”, a uso interno, e il “Rapporto speciale del Servizio europeo per ...