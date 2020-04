Tutto molto bello film stasera in tv 27 aprile: cast, trama, curiosità, streaming (Di lunedì 27 aprile 2020) Tutto molto bello è il film stasera in tv lunedì 27 aprile 2020 in onda in seconda serata su Italia 1. Di seguito ecco cast, scheda, trama, trailer, alcune curiosità sul film e dove vederlo in streaming. SCOPRI COSA C’È IN TVTutto molto bello film stasera in tv: cast e schedaUSCITO IL: 9 ottobre 2014GENERE: CommediaANNO: 2014REGIA: Paolo Ruffinicast: Paolo Ruffini, Frank Matano, Gianluca Fubelli, Nina Senicar, Enzo Ghinazzi, Chiara Francini, Paolo Calabresi, Chiara Gensini, Ahmed Hafiene, Angelo Pintus, Simone ColombariDURATA: 90 minutiTutto molto bello film stasera in tv: tramaGiuseppe e Antonio stanno entrambi aspettando la nascita di un figlio. Giuseppe (Paolo Ruffini) ha 33 fa l’impiegato all’Agenzia delle Entrate. È un uomo integerrimo con un grande senso del dovere. Di ... Leggi su cubemagazine Antonella Elia a Live non è la D’Urso : “Non sono molto fiera di tutto quello che ho mostrato” -

