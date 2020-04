“Tutti i campionati sono finiti, domani ufficialità”: un altro paese segue Belgio e Olanda (Di lunedì 27 aprile 2020) “Tutti i campionati sono finiti, e domani questa decisione verrà ratificata dal comitato esecutivo, che si svolgerà in videoconferenza. Torneremo in campo solo quando le autorità sanitarie ci daranno il via libera. Insomma, si giocherà quando sarà il momento giusto”. Ad affermarlo, ai microfoni dell’emittente Tnt Sports, è il presidente della Federcalcio Argentina (AFA) Claudio ‘Chiqui’ Tapia. Manca solo l’ufficialità, dunque, ma anche in Argentina – così come in Belgio e Olanda – il campionato si può definire completamente concluso. Maradona risponde all’arbitro di Italia ’90: “Fu radiato per corruzione, cercava minuti di gloria”L'articolo “Tutti i campionati sono finiti, domani ufficialità”: un altro paese segue Belgio e Olanda ... Leggi su calcioweb.eu Tommasi : “Tutti vorremmo chiudere i campionati - ma la decisione non dipende da noi” (Di lunedì 27 aprile 2020) “Tutti i, equesta decisione verrà ratificata dal comitato esecutivo, che si svolgerà in videoconferenza. Torneremo in campo solo quando le autorità sanitarie ci daranno il via libera. Insomma, si giocherà quando sarà il momento giusto”. Ad affermarlo, ai microfoni dell’emittente Tnt Sports, è il presidente della Federcalcio Argentina (AFA) Claudio ‘Chiqui’ Tapia. Manca solo l’ufficialità, dunque, ma anche in Argentina – così come in– il campionato si può definire completamente concluso. Maradona risponde all’arbitro di Italia ’90: “Fu radiato per corruzione, cercava minuti di gloria”L'articolo “Tutti iufficialità”: un...

