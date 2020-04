Turismo, il Governo studia il Piano di ripartenza del settore (Di lunedì 27 aprile 2020) (Teleborsa) – “Non dimentichiamo settori come il Turismo. Stiamo parlando di un settore che, con l’indotto, rappresenta il 13-14% del Pil. Avrà bisogno di un robusto sostegno economico del Governo”. È quanto ha assicurato ieri il presidente del Consiglio Giuseppe Conte in conferenza stampa senza tuttavia aggiungere ulteriori dettagli, segno che il dossier è ancora al vaglio dell’esecutivo. Come annunciato dal Premier, in settimana ci sarà un tavolo di confronto ad hoc, ma nel frattempo si iniziano a delineare i contorni del Piano del Governo per il Turismo estivo. Se in alcune regioni la stagione è stata già inaugurata con i primi bagni, nel decreto Aprile, atteso nei prossimi giorni, vi sarà un primo pacchetto di misure a sostegno del Turismo italiano. Allo studio proposte che vanno dal bonus vacanze al tax ... Leggi su quifinanza Dal bonus vacanze al tax credit : ecco il piano del governo per il turismo estivo. Chi abita al mare può fare già il bagno

Dal bonus vacanze al tax credit : ecco il piano del governo per il turismo estivo. Chi abita al mare può fare già il bagno

Dal bonus vacanze al tax credit : ecco il piano del governo per il turismo estivo. Chi abita al mare può fare già il bagno (Di lunedì 27 aprile 2020) (Teleborsa) – “Non dimentichiamo settori come il. Stiamo parlando di unche, con l’indotto, rappresenta il 13-14% del Pil. Avrà bisogno di un robusto sostegno economico del”. È quanto ha assicurato ieri il presidente del Consiglio Giuseppe Conte in conferenza stampa senza tuttavia aggiungere ulteriori dettagli, segno che il dossier è ancora al vaglio dell’esecutivo. Come annunciato dal Premier, in settimana ci sarà un tavolo di confronto ad hoc, ma nel frattempo si iniziano a delineare i contorni deldelper ilestivo. Se in alcune regioni la stagione è stata già inaugurata con i primi bagni, nel decreto Aprile, atteso nei prossimi giorni, vi sarà un primo pacchetto di misure a sostegno delitaliano. Allo studio proposte che vanno dal bonus vacanze al tax ...

matteosalvinimi : 38 milioni dalla Regione Umbria per imprese e Turismo, di cui 3 milioni a fondo perduto per le piccole e le micro i… - MCriscitiello : Reazioni il giorno dopo le decisioni del Governo: Chiesa e Calcio su tutte le furie. Discriminazione tra gli sporti… - ilfoglio_it : L'epidemia ha colpito in maniera particolare il settore turismo (anche e soprattutto la sua componente business). I… - Fra_Magnifico : RT @MCriscitiello: Reazioni il giorno dopo le decisioni del Governo: Chiesa e Calcio su tutte le furie. Discriminazione tra gli sportivi, b… - BlackWhite1977 : RT @MCriscitiello: Reazioni il giorno dopo le decisioni del Governo: Chiesa e Calcio su tutte le furie. Discriminazione tra gli sportivi, b… -

Ultime Notizie dalla rete : Turismo Governo Turismo, il Governo studia il Piano di ripartenza del settore Il Messaggero Musumeci approva il mantenimento delle misure restrittive “In Sicilia abbiamo retto limitando la mobilità”

Musumeci approva il mantenimento delle misure restrittive "Noi siamo riusciti a ridurre la diffusione del virus perché abbiamo ridotto del 94% la mobilità ordinaria in Sicilia".

La Spagna libera i bambini: un’ora d’aria al giorno

Con un adulto, per un’ora al giorno, una volta al giorno, a un chilometro da casa. Sono illustrate anche in un video-tutorial le quattro regole sulla base delle quali in Spagna a partire dal 26 aprile ...

Musumeci approva il mantenimento delle misure restrittive "Noi siamo riusciti a ridurre la diffusione del virus perché abbiamo ridotto del 94% la mobilità ordinaria in Sicilia".Con un adulto, per un’ora al giorno, una volta al giorno, a un chilometro da casa. Sono illustrate anche in un video-tutorial le quattro regole sulla base delle quali in Spagna a partire dal 26 aprile ...