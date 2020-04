Trump può (ancora) vincere le elezioni (Di lunedì 27 aprile 2020) Ventisei milioni di americani hanno chiesto, a causa della crisi economica derivante dalla pandemia di Covid-19, il sussidio di disoccupazione. I numeri sono impressionanti ed in costante crescita: oltre quattro milioni di cittadini hanno infatti richiesto il benefit nella settimana trascorso ed il totale dei senza lavoro si avvicina, sempre di più, alle cifre preoccupanti raggiunte in seguito alla Grande Depressione del ’29. Secondo gli esperti il tasso di disoccupazione attuale nel Paese si aggira tra il 15 ed il 20 per cento contro il modesto 3,5 per cento fatto registrare a dicembre 2019. In appena due mesi la pandemia ha cancellato oltre 23 milioni di posti di lavoro creati dopo la fase recessiva del 2007-2009. La portata della recessione ha spinto il governo federale a concedere aiuti più generosi a chi ha perso il lavoro ma il budget dei singoli Stati è ... Leggi su it.insideover Trump non ne può più delle repliche del baseball : “Basta - lo sport riparta subito”

Sanders si ritira : ora Trump può puntare al suo elettorato

Coronavirus - Trump : “riapriremo molto presto - non passeranno mesi. Si può morire anche di crisi economica - gli USA non si fermeranno” (Di lunedì 27 aprile 2020) Ventisei milioni di americani hanno chiesto, a causa della crisi economica derivante dalla pandemia di Covid-19, il sussidio di disoccupazione. I numeri sono impressionanti ed in costante crescita: oltre quattro milioni di cittadini hanno infatti richiesto il benefit nella settimana trascorso ed il totale dei senza lavoro si avvicina, sempre di più, alle cifre preoccupanti raggiunte in seguito alla Grande Depressione del ’29. Secondo gli esperti il tasso di disoccupazione attuale nel Paese si aggira tra il 15 ed il 20 per cento contro il modesto 3,5 per cento fatto registrare a dicembre 2019. In appena due mesi la pandemia ha cancellato oltre 23 milioni di posti di lavoro creati dopo la fase recessiva del 2007-2009. La portata della recessione ha spinto il governo federale a concedere aiuti più generosi a chi ha perso il lavoro ma il budget dei singoli Stati è ...

siba936 : @dawac72 @CarloCalenda Soltanto un coglone può scrivere questo. Mi salvo questo tweet e tra un anno vedremo chi avr… - woodenship4u : @MirkoMartinez91 @matteograndi In alternativa uno che gradisce Trump può seguirne le direttive con buona pace di Brad PittFauci... - BonfanteGaia : RT @MarcoVillani18: @gustinicchi Il consulente di Trump può venire tutte le volte che crede in Italia in vacanza. Paghiamo noi. Però adesso… - Darketos1 : @satellix1966 @GiorgiaMeloni @realDonaldTrump Giusto. Però Trump deve venire con due banane altrimenti niente. Non può venire a mani vuote. - lupiluc : @mariamacina Per me solo Trump può richiederne una copia -

Ultime Notizie dalla rete : Trump può