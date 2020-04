Tribunale di Napoli, termoscanner per il controllo della temperatura ai varchi (Di lunedì 27 aprile 2020) Il rilevamento della temperatura sarà effettuato con termoscanner, grazie alla collaborazione dei volontari della Croce Rossa Italiana e della Protezione Civile, presenti all’ingresso del Tribunale di Napoli. Tribunale di Napoli Sono dieci i volontari della Croce Rossa Italiana di Napoli che dalla mattinata di oggi, e per i prossimi giorni, sono impegnati nel rilevamento della temperatura a coloro che accederanno alla sede giudiziaria del Nuovo Palazzo di Giustizia e della Procura della Repubblica, al Centro direzionale, a Napoli. Il rilevamento, in via sperimentale, che sarà effettuato con termo laser, avviene, come detto, grazie alla collaborazione della Croce Rossa Italiana e della Protezione Civile. In campo vi saranno due infermiere del Corpo delle infermiere volontarie, un Volontario del Soccorso e sette uomini del Naapro di Napoli, coordinato dal tenente ... Leggi su 2anews Coronavirus - il Tribunale di Napoli chiude per sanificazione

Una novità importante, ovvero il primo passo verso la ripresa delle attività fissata per l'11 maggio dopo la pausa imposta dall'emergenza coronavirus.

L'emergenza sanitaria dovuta al diffondersi dell'epidemia da Covid-19 ha avuto ampie e pesanti ripercussioni in ambito socioeconomico, almeno in questa ...

