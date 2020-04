Trenitalia, gratis su Frecce e Intercity gli operatori di Croce Rossa Italiana (Di lunedì 27 aprile 2020) (Teleborsa) – Viaggi gratuiti su Frecce e Intercity per i volontari e i dipendenti della Croce Rossa Italiana. Trenitalia mette a disposizione degli operatori CRI impegnati nella prevenzione e contrasto al Coronavirus la possibilità di spostarsi sul territorio nazionale senza spese di viaggio, utilizzando fino al 31 luglio i servizi della media e lunga percorrenza della società di trasporto del Gruppo FS Italiane. L’annuncio è stato dato dal Gruppo attraverso la home page di FSNews, Testata giornalistica on line delle Ferrovie dello Stato. L’iniziativa si affianca a quelle analoghe già promosse da Trenitalia nei giorni scorsi a favore dei medici e degli infermieri selezionati dalla Protezione Civile per dare man forte ai colleghi impegnati nel fronteggiare l’emergenza sanitaria nelle regioni più colpite dalla pandemia. Sempre ... Leggi su quifinanza (Di lunedì 27 aprile 2020) (Teleborsa) – Viaggi gratuiti super i volontari e i dipendenti dellamette a disposizione degliCRI impegnati nella prevenzione e contrasto al Coronavirus la possibilità di spostarsi sul territorio nazionale senza spese di viaggio, utilizzando fino al 31 luglio i servizi della media e lunga percorrenza della società di trasporto del Gruppo FS Italiane. L’annuncio è stato dato dal Gruppo attraverso la home page di FSNews, Testata giornalistica on line delle Ferrovie dello Stato. L’iniziativa si affianca a quelle analoghe già promosse danei giorni scorsi a favore dei medici e degli infermieri selezionati dalla Protezione Civile per dare man forte ai colleghi impegnati nel fronteggiare l’emergenza sanitaria nelle regioni più colpite dalla pandemia. Sempre ...

