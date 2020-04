Travolto dai banditi in fuga, così è morto l’agente scelto Pasquale Apicella (FOTO) (Di lunedì 27 aprile 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – Si chiamava Pasquale Apicella il poliziotto di 37 anni ucciso la scorsa notte dopo essere stato Travolto da un’auto sulla quale viaggiavano tre ladri di nazionalità rumena. L’agente scelto, in servizio presso il commissariato di Secondigliano, si trovava alla guida di una voltante in compagnia di un collega, rimasto ferito. Aveva tentato di bloccare la fuga del gruppo di banditi dopo la segnalazione di un furto in una filiale bancaria in via Abate Minichini, nella zona di piazza Carlo III a Napoli. L’auto guidata dai tre malviventi ha imboccato contromano via Calata Capodichino travolgendo poco dopo la volante della polizia che aveva tentato di ostruire la loro corsa. Un impatto devastante che ha sbalzato all’esterno dell’abitacolo l’agente 37enne. Per lui, nonostante il trasporto ... Leggi su anteprima24 Dopo la Megxit? Il Principe Harry è travolto dai rimpianti -

Mattarella travolto dai messaggi risponde agli italiani : "Periodo travagliato - insieme lo supereremo"

Una vita anticipazioni : Telmo vuole aiutare Ursula - Samuel travolto dai debiti (Di lunedì 27 aprile 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – Si chiamavail poliziotto di 37 anni ucciso la scorsa notte dopo essere statoda un’auto sulla quale viaggiavano tre ladri di nazionalità rumena. L’agente, in servizio presso il commissariato di Secondigliano, si trovava alla guida di una voltante in compagnia di un collega, rimasto ferito. Aveva tentato di bloccare ladel gruppo didopo la segnalazione di un furto in una filiale bancaria in via Abate Minichini, nella zona di piazza Carlo III a Napoli. L’auto guidata dai tre malviventi ha imboccato contromano via Calata Capodichino travolgendo poco dopo la volante della polizia che aveva tentato di ostruire la loro corsa. Un impatto devastante che ha sbalzato all’esterno dell’abitacolo l’agente 37enne. Per lui, nonostante il trasporto ...

infoitinterno : Poliziotto travolto e ucciso dai ladri in fuga. Voleva sventare un furto in banca - infoitinterno : Tenta di sventare una rapina: poliziotto travolto e ucciso dai malviventi - FsSenni : RT @VittorioDeSant7: PER ALIMENTARE LA MALAVITA! IL GOVERNO DECIDE DI SCARCERARE I BOS PIÙ PERICOLOSI. Tenta di sventare una rapina: pol… - peppiniellopz : RT @VittorioDeSant7: PER ALIMENTARE LA MALAVITA! IL GOVERNO DECIDE DI SCARCERARE I BOS PIÙ PERICOLOSI. Tenta di sventare una rapina: pol… - cogonipiero2 : RT @VittorioDeSant7: PER ALIMENTARE LA MALAVITA! IL GOVERNO DECIDE DI SCARCERARE I BOS PIÙ PERICOLOSI. Tenta di sventare una rapina: pol… -