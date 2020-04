TRANCHIDA SCRIVE A CONTE: APRIRE SUBITO (Di lunedì 27 aprile 2020) Per il Sindaco di Trapani la fase due è gia superata, a suo avviso dal 4 maggio potrebbe partire la fase tre, quella del “liberi tutti”. E’ così convinto di questo che ha deciso di farlo sapere al Presidente del Consiglio CONTE, al ministro per il Sud Giuseppe Provenzano, al Presidente della Regione Siciliana Musumeci,... L'articolo TRANCHIDA SCRIVE A CONTE: APRIRE SUBITO puoi vederlo su: Tvio Trapani. Leggi su tvio TRANCHIDA SCRIVE A CONTE : APRIRE SUBITO (Di lunedì 27 aprile 2020) Per il Sindaco di Trapani la fase due è gia superata, a suo avviso dal 4 maggio potrebbe partire la fase tre, quella del “liberi tutti”. E’ così convinto di questo che ha deciso di farlo sapere al Presidente del Consiglio, al ministro per il Sud Giuseppe Provenzano, al Presidente della Regione Siciliana Musumeci,... L'articolopuoi vederlo su: Tvio Trapani.

tvio2 : TRANCHIDA SCRIVE A CONTE: APRIRE SUBITO - Tp24it : Trapani, per il rilancio economico il sindaco Tranchida scrive a Conte, Sassoli e Musumeci - trapani24h : Trapani, per il rilancio economico il sindaco Tranchida scrive a Conte, Sassoli e Musumeci - BeliceIt : Trapani, per il rilancio economico il sindaco Tranchida scrive a Conte, Sassoli e Musumeci -