Traduce e canta canzoni trash italiane in lingua francese ed il risultato è sorprendente

In questi ultimi mesi hanno debuttato molti artisti giovanissimi trapper e rapper che ci hanno regalato delle vere e proprie hit (un po' trash, ammettiamolo) cliccatissime ed apprezzatissime da un pubblico giovane. Da Bando di Anna ad Auto Blu di Shiva che è cantata sulla base di Blue degli Eiffel 65. Bazzicando online ho trovato un artista, Nightpresence, che prende proprio queste canzoni, le Traduce in francese e le ricanta. Il risultato è sorprendente, perché spesso sono pure più belle delle originali. Su YouTube vanta milioni di visualizzazioni ed oltre Anna e Shiva ha cantato in francese anche Paki e Massimo Pericolo.

Lo ha sperimentato e messo in pratica Cinzia Tedesco, cantante e musicista tarantina di grande talento, una delle poche ardite ad aver osato tradurre Puccini e Verdi nel linguaggio di Ella Fitzgerald ...

