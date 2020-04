(Di lunedì 27 aprile 2020)intime: le ‘dimensioni’ del Pupone e tanto altro: “Gli dicevo che aveva le corna, invece…” Dani Osvaltoe inedito sull’amico Francesco. L’argentino, che è stato compagno di squadra per due anni del Pupone ai tempi della Roma, ha raccontato dei dettagli assai … L'articolo‘intime’proviene da Gossip e Tv.

infoitcultura : Avete mai visto Chanel, secondogenita della coppia Francesco Totti e Ilary Blasi? - infoitcultura : Avete mai visto Chanel Totti? La figlia di Ilary Blasi e Francesco è cresciuta, bella come la madre [FOTO e VIDEO] - SeDWinchester28 : Totti e Ilary quando di arrabbiano con la figlia: - zazoomblog : Avete mai visto Chanel Totti? La figlia di Ilary Blasi e Francesco è cresciuta bella come la madre [FOTO e VIDEO] -… -

Ultime Notizie dalla rete : Totti Ilary

ControCopertina

Totti e Ilary Blasi, Osvaldo senza freni. Confidenze intime sulla coppia: le ‘dimensioni’ del Pupone e tanto altro: “Gli dicevo che aveva le corna, invece…” Dani Osvalto senza freni e inedito sull’ami ...Approdata su Tik Tok, la De Lellis regala intermezzi comici come questo con mamma Sandra Piciacchia, in cui si divertono a “interpretare” Carlo Verdone e la Sora Lella in “Acqua e sapone”.