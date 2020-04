Tornano a calare i nuovi contagi. In costante discesa i ricoveri nelle terapie intensive. Ma in 24 ore il Coronavirus ha fatto altre 333 vittime (Di lunedì 27 aprile 2020) Scende a 105.813, con una decrescita di 290 pazienti rispetto a ieri, il numero delle persone attualmente malate di Coronavirus. Di queste, 1.956 sono ricoverate nelle terapie intensive, con una decrescita di 53 pazienti sempre rispetto a domenica. Sono, invece, 20.353 i malati ricoverati con sintomi nei raparti ordinari, con un decremento di 1.019 pazienti, e 83.504, pari al 79% degli attualmente positivi, quelli in isolamento domiciliare asintomatici o con sintomi lievi. Rispetto a ieri, i deceduti sono 333 e portano il totale a 26.977. Il numero complessivo di dimessi e guariti sale, invece, a 66.624, con un incremento di 1.696 persone rispetto a ieri. I numeri resi noti oggi dal Dipartimento della Protezione civile, ha commentato il presidente dell’Istituto Superiore di Sanità, Silvio Brusaferro, mostrano il “successo delle misure di contenimento adottate, ma ... Leggi su lanotiziagiornale Coronavirus in Italia - tornano a calare i malati e scende ancora il numero di ricoveri

