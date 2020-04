Tonica Wall Street (Di lunedì 27 aprile 2020) (Teleborsa) – Prima seduta della settimana al rialzo per la borsa di Wall Street, con gli investitori che scommettono sugli effetti positivi, in varie parti del mondo, che l’allentamento del lockdown potrà avere sull’economia globale. L’agenda odierna non prevede la diffusione di dati macroeconomici rilevanti, mentre in settimana è atteso un aggiornamento sul PIL statunitense del primo trimestre. Sulle prime rilevazioni, il Dow Jones mostra un guadagno frazionale dello 0,65%; sulla stessa linea, giornata di guadagni per lo S&P-500, che continua la giornata a 2.859,67 punti. In moderato rialzo il Nasdaq 100 (+0,63%), come l’S&P 100 (0,7%). Si distinguono nel paniere S&P 500 i settori finanziario (+1,53%), utilities (+1,20%) e beni di consumo secondari (+1,10%). Il settore energia, con il suo -1,50%, si attesta come peggiore del ... Leggi su quifinanza (Di lunedì 27 aprile 2020) (Teleborsa) – Prima seduta della settimana al rialzo per la borsa di, con gli investitori che scommettono sugli effetti positivi, in varie parti del mondo, che l’allentamento del lockdown potrà avere sull’economia globale. L’agenda odierna non prevede la diffusione di dati macroeconomici rilevanti, mentre in settimana è atteso un aggiornamento sul PIL statunitense del primo trimestre. Sulle prime rilevazioni, il Dow Jones mostra un guadagno frazionale dello 0,65%; sulla stessa linea, giornata di guadagni per lo S&P-500, che continua la giornata a 2.859,67 punti. In moderato rialzo il Nasdaq 100 (+0,63%), come l’S&P 100 (0,7%). Si distinguono nel paniere S&P 500 i settori finanziario (+1,53%), utilities (+1,20%) e beni di consumo secondari (+1,10%). Il settore energia, con il suo -1,50%, si attesta come peggiore del ...

Ultime Notizie dalla rete : Tonica Wall Borsa: Europa tonica dopo Wall Street Agenzia ANSA Tonica Wall Street

(Teleborsa) - Prima seduta della settimana al rialzo per la borsa di Wall Street, con gli investitori che scommettono sugli effetti positivi, in varie parti del mondo, che l'allentamento del lockdown ...

Avvio tonico per le Borse europee, Milano (+2,6%) la migliore

Milano, 27 apr. (askanews) – Avvio di settimana in deciso rialzo per le Borse europee sulla scia dei guadagni di Wall Street e dei listini asiatici, dopo la decisione della Banca del Giappone di rimuo ...

