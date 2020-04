THE O C | anticipazioni episodi di martedì 28 aprile

Leggi su tvsoap

(Di lunedì 27 aprile 2020) Martedì 282020, nuovo appuntamento con duedel telefilm in replica The O.C.. Eccoe trame del programma, in onda come sempre nel preserale di Italia 1:Leggi anche: GREY’S ANATOMY 16,puntata di lunedì 27su Fox LifeNell’o Il ritorno, giunge il Giorno del Ringraziamento e Kirsten (Kelly Rowan) intende festeggiare la ricorrenza. Ryan (Benjamin McKenzie) riceve intanto una telefonata dal fratello Trey (Bradley Stryker), che gli chiede di visitarlo in carcere a Chino. Marissa (Mischa Barton), senza dirlo a nessuno. decide di accompagnare Ryan a Chino. Nell’o Il segreto Luke (Chris Carmack), insieme a Ryan (Benjamin McKenzie) con il quale sta preparando una ricerca per la scuola, va in una delle concessionarie del padre e lo vede intento a baciare il suo socio. Luke scappa via ...