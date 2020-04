The Last of Us Part 2 a rischio spoiler? Chrome e Firefox danno una mano (Di lunedì 27 aprile 2020) L'annuncio del rinvio a data da destinarsi di The Last of Us Part 2 ha colto un po' tutti i fan alla sprovvista. Milioni erano infatti i videogiocatori che già pregustavano la possibilità di mettere le mani sulla nuova produzione targata Naughty Dog. L'appuntamento era fissato per la fine di maggio. Nulla di fatto per il momento, con il gioco che arriverà successivamente, senza che siano state fornite ulteriori date di riferimento. Una rassegnazione generale ha pervaso la fanbase, che a questo punto non può far altro che pazientare. E fare lo slalom gigante tra i pericoli di spoiler che aleggiano in rete. Nelle ultime ore parrebbe essere trapelata proprio nel web una carrellata di informazioni sensibili legate alla trama e al gameplay. Diciamo non proprio il massimo per chi vuole godersi appieno il nuovo capitolo della serie. amazon ... Leggi su optimagazine The Last of Us Part II e gli enormi spoiler emersi in rete : tutto sarebbe stato causato da un dipendente furioso con Naughty Dog

Notizie Cinema 27 aprile : finite le riprese di Warhunt. Ci sarà un The Last Dance dedicato a Kobe Bryant?

