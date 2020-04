Taglio stipendi giocatori | nessuno club ha ancora depositato gli accordi

(Di lunedì 27 aprile 2020) Diritti tv e, regna l’incertezza assoluta tra idi Serie A:hagliIl Corriere dello Sport prova ad entrare nel caos che regna incontrastato in Serie A. Isono pronti ad emettere le fatture dell’ultima tranche relativa ai diritti tv: si tratta di un totale di circa 220 milioni di euro. Ossigeno puro per le società di Serie A. Tutto ruota attorno a questa partita e ai conseguenti quattro mesi dio da versare ai calciatori. Un bottino da quasi 600 milioni. Il Corsport sulla questione salari rivela: a oggiaccordo didideiè statoin Lega. Leggi su Calcionews24.com

carlosibilia : Grazie al taglio dei loro stipendi hanno acquistato mascherine e ora le stanno consegnando in tutta la #Campania. S… - ManuBaio : Taglio stipendi presto anche in Casa @acmilan. Contatti telefonici tra la dirigenza e alcuni giocatori rossoneri pe… - news24_napoli : Tuttosport – Taglio stipendi, si va verso intesa tra ADL e tesserati… - Spazio_Napoli : - FcInterNewsit : CdS - Taglio stipendi, nessuno ha depositato gli accordi. Si aspetta il nuovo protocollo -

Ultime Notizie dalla rete : Taglio stipendi

Il datore di lavoro può chiedere di abbassarsi lo stipendio o licenziare se la proposta non viene accettata? Condizioni e tutela dei lavoratori. Quali strumenti a disposizione?Il collega Raffele Auriemma sulle pagine di Tuttosport parla della questione legata al taglio di stipendi in casa Napoli, fornendoci qualche informazione in più in merito alla vicenda. “Il dialogo con ...