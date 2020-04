Striscia la Notizia, la velina Shaila Gatta la combina grossa nei camerini: il ballo in shorts diventa virale [VIDEO] (Di lunedì 27 aprile 2020) La velina di Striscia la Notizia nostalgica del passato Anche Shaila Gatta è nostalgica del passato. Infatti l’attuale velina mora di Striscia la Notizia ha sfogliato la sua gallery del telefono postando nuovamente una clip realizzata settimane fa all’interno dei camerini Mediaset di Cologno Monzese. Un video molto sensuale che ha attirato l’attenzione degli oltre 600 mila follower che la seguono quotidianamente su Instagram. Un filmato di pochi secondi dove l’ex allieva di Amici di Maria de Filippi danza con un outifit da lasciare a bocca aperta il popolo del web. Di certo alla ragazza non manca la bellezza e la sensualità. “Ottobre 2019. MOOD #sfogliandolagalleriadeltelefono”, è questa la didascalia che la giovane ha aggiunto al fianco del video in questione. Shaila Gatta sensuale su Instagram Nella clip in questione si vede la ... Leggi su kontrokultura “Erano fasulle - troppe bufale…” : Striscia la Notizia - Michelle Hunziker e Gerry Scotti paladini della verità

Ascolti tv 24 aprile : Pavarotti vince su Paperissima - Striscia la Notizia batte Amadeus

Striscia la Notizia - Michelle Hunziker crolla a terra nel fuorionda (Di lunedì 27 aprile 2020) Ladilanostalgica del passato Ancheè nostalgica del passato. Infatti l’attualemora dilaha sfogliato la sua gallery del telefono postando nuovamente una clip realizzata settimane fa all’interno deiMediaset di Cologno Monzese. Un video molto sensuale che ha attirato l’attenzione degli oltre 600 mila follower che la seguono quotidianamente su Instagram. Un filmato di pochi secondi dove l’ex allieva di Amici di Maria de Filippi danza con un outifit da lasciare a bocca aperta il popolo del web. Di certo alla ragazza non manca la bellezza e la sensualità. “Ottobre 2019. MOOD #sfogliandolagalleriadeltelefono”, è questa la didascalia che la giovane ha aggiunto al fianco del video in questione.sensuale su Instagram Nella clip in questione si vede la ...

KontroKulturaa : Striscia la Notizia, la velina Shaila Gatta la combina grossa nei camerini: il ballo in shorts diventa virale [VIDE… - hasDarkHorse : Prima la pubblicità di Mediaset in cui si invita a prestare attenzione alle false notizie e poi, subito dopo parte… - ScorpioAngel_ : Continuate a vedere Giletti la D Urso striscia la notizia le iene e a non comprare esclusivamente prodotti meridion… - Ainely88 : @tortadimirtilli @uscitemigattiny In teoria...ma perché sanno che è un film di 3 ore a parte o perché hanno capito… - bevllisario : Per quanto non mi piaccia striscia la notizia, sono gli unici ad aver parlato della questione. -

Ultime Notizie dalla rete : Striscia Notizia Striscia la notizia, i momenti memorabili della trasmissione di... - News - Striscia la Striscia la notizia Coronavirus: riaprono ristoranti a Gaza

(ANSAmed) - TEL AVIV, 27 APR - I ristoranti di Gaza potranno riaprire a partire da oggi, purché rispettino le regole del distanziamento sociale.

Ascolti Tv: Bonolis batte Ranieri e i film d’annata. Zero, di notte.

Ancora un sabato sera di sfida fra repliche. Quella di Bonolis raccoglie più spettatori di quella di Ranieri. Per il ...

(ANSAmed) - TEL AVIV, 27 APR - I ristoranti di Gaza potranno riaprire a partire da oggi, purché rispettino le regole del distanziamento sociale.Ancora un sabato sera di sfida fra repliche. Quella di Bonolis raccoglie più spettatori di quella di Ranieri. Per il ...