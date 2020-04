Storie Italiane | Ivana Spagna fa un triste annuncio | “Sono morti…”

Leggi su lanostratv

(Di lunedì 27 aprile 2020)annuncia a Eleonora Daniele: “Sono morti i miei due gatti” Questa mattina,, nuovamente in collegamento con Eleonora Daniele a, ha confessato di aver subito due importanti perdite in questo periodo di quarantena, cosa che ha contribuito al suo malessere di cui ci aveva già parlato settimana scorsa. La donna è stata ospite proprio per raccontare degli attacchi di panico di cui soffre ultimamente e di cui la causa scatenante ne è sicuramente l’emergenza che stiamo vivendo maha aggiunto un dettaglio che l’ha fatta stare così male: la perdita dei suoi due gattini avvenuta nel giro di pochi giorni. La cantante ha dunque dimostrato tutto dispiacere e il dolore che l’accaduto le ha provocato. Ci ha confessato inoltre che i gattini sono deceduti a causa dei una ...