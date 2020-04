“Stabilito il prezzo delle mascherine” Ecco quanto le pagheremo realmente

Leggi su caffeinamagazine

(Di lunedì 27 aprile 2020) Per gli italiani sta per partire la fase 2, un passaggio delicato che prevederà la convivenza con il virus. Un momento atteso che ancora lascia sospeso qualche dubbio. Tra timori e incertezze, l’Italia prova a ripartire, seppur il numero di letalità non si sia ancora del tutto abbassato e come riporta Repubblica, il rapporto fra decessi e casi positivi è ancora oltre il 13%. Le misure di prevenzione non dovranno fare abbassare la guardia. Siamo prossimi al 4 maggio, data che per tutti decreterà una nuova fase della lotta contro il coronavirus. La curva dell’epidemia è in netto calo e alcune Regioni cominciano a tornare a respirare. Accade a Roma, dove nelle ultime 48 ore non è stato registrato alcun decesso, o ancora in Campania, dove sono risultati solo 18 i soggetti positivi al tampone. Eppure un numero continua a preoccupare ed ...