Spostamenti regionali fase 2 consentiti: ecco le anticipazioni del piano Colao (Di lunedì 27 aprile 2020) Spostamenti regionali fase 2 consentiti: ecco le anticipazioni del piano Colao Spostamenti regionali: molto probabilmente è una delle questioni che più interessa gli italiani al momento, ci si potrà spostare tra una regione e l’altra all’avvio della fase 2, quella in cui si inizierà con una lenta e graduale riapertura del paese? Spostamenti regionali: il parere della task force di Colao La task force guidata dal top manager di Vittorio Colao è al lavoro per fornire il proprio parere al Presidente del Consiglio Conte sulle linee guida da attuare in vista dell’inizio della fase 2. Il parere del Comitato è che si potrebbe consentire una parziale riapertura dei negozi ma la riapertura potrebbe presto – forse tra l’11 e il 18 maggio – riguardare anche bar e ristoranti anche se bisognerà prevedere delle ... Leggi su termometropolitico Spostamenti regionali fase 2 consentiti : ecco le anticipazioni del piano Colao

Autocertificazione Coronavirus : servirà ancora dal 4 maggio? Probabile solo per spostamenti interregionali

Ultime Notizie dalla rete : Spostamenti regionali Stop a spostamenti tra Regioni? Dubbi sulla costituzionalità QuiFinanza La nuova ordinanza della Regione Liguria: attività motoria dalle 6 alle 22, corsa e bici da soli

Ecco cosa consente l'ordinanza dettagliata della Regione Liguria in vigore dalla mezzanotte di oggi alle 24 del prossimo 3 maggio ...

Vincenzo De Luca: “Da Regione Campania mascherine anche per bambini nella Fase 2”

Il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca ha dato mandato alla task force regionale di produrre mascherine per bambini in Campania ...

