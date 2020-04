Sport individuali e palestre | cosa succede con la Fase 2 | dal 4 maggio

(Di lunedì 27 aprile 2020) Il nuovo Dpcm, che contiene le misure relative alla «fase 2» dell’emergenza coronavirus, ha affrontato, in parte, anche l’ambito dello sport. In definitiva, a partire dal 4 maggio potranno ricominciare gli allenamenti individuali, ovvero saranno consentiti gli allenamenti a porte chiuse dei professionisti e di quegli atleti considerati di interesse nazionale. Occorrerà invece attendere il 18 per una riapertura degli allenamenti relativi agli sport di squadra.

repubblica : Il calcio vede la ripartenza: allenamenti individuali dal 4 maggio, dal 18 con la squadra - chetempochefa : 'Due buone notizie: attività sportiva e motoria nei parchi, mantenendo la distanza di sicurezza e le regole e l'all… - capuanogio : Rimandato. Via libera agli sport individuali ma il pallone resta fermo fino al 18 maggio. I dubbi del ministro… - letydark855846 : RT @Gnafaccio2: Conte: 'Dal 4 maggio saranno consentiti gli sport individuali all'aperto.' I fantomatici runner: - Snake18598537 : RT @Gnafaccio2: Conte: 'Dal 4 maggio saranno consentiti gli sport individuali all'aperto.' I fantomatici runner: -

