Spadafora: «Ripresa allenamenti dal 18 maggio non significa che la Serie A ripartirà» (Di lunedì 27 aprile 2020) “L’eventuale Ripresa degli allenamenti dal prossimo 18 maggio, qualora si riuscisse a perfezionare il protocollo per garantire la salute di tutti, non vorrà dire che riprenderà il campionato”. Lo ha dichiarato il ministro per le politiche giovanili e lo sport Vincenzo Spadafora, nel corso di una diretta facebook. ”Il campionato riprenderebbe a metà giugno, manca … L'articolo Spadafora: «Ripresa allenamenti dal 18 maggio non significa che la Serie A ripartirà» è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio. Leggi su calcioefinanza Serie A - Spadafora frena ancora : “La ripresa non è scontata”

Calcio - Vincenzo Spadafora : “Per la ripresa degli allenamenti servono protocolli di sicurezza rigidi”

Ripresa Serie A - Spadafora : “Il 4 maggio allenamenti per sport individuali - non di squadra. Bisogna attendere” (Di lunedì 27 aprile 2020) “L’eventualedeglidal prossimo 18, qualora si riuscisse a perfezionare il protocollo per garantire la salute di tutti, non vorrà dire che riprenderà il campionato”. Lo ha dichiarato il ministro per le politiche giovanili e lo sport Vincenzo, nel corso di una diretta facebook. ”Il campionato riprenderebbe a metà giugno, manca … L'articolo: «dal 18nonche laA ripartirà» è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Fra_Bevilacqua : RT @CalcioFinanza: Spadafora: «Ripresa allenamenti dal 18 maggio non significa che la Serie A ripartirà» - sportli26181512 : #Governance #Notizie Spadafora: «Ripresa allenamenti dal 18 maggio non significa che la Serie A ripartirà»: “L’even… - CalcioFinanza : Spadafora: «Ripresa allenamenti dal 18 maggio non significa che la Serie A ripartirà» - Davide_kun85 : RT @Fiorentinanews: #Spadafora: 'La ripresa è ancora incerta. Ridicole le affermazioni di un complotto contro la #SerieA' #Fiorentina https… - Fiorentinanews : #Spadafora: 'La ripresa è ancora incerta. Ridicole le affermazioni di un complotto contro la #SerieA' #Fiorentina… -