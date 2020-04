Spadafora | “Ridicolo pensare ad un complotto contro la Serie A” In Argentina si ferma il

Leggi su newsmondo

(Di lunedì 27 aprile 2020) La replica del ministrosull’ipotesilaA: “Afzioni ridicole”. ROMA – In un lungo video su Facebook il ministroreplica all’ipotesi di unlaA: “Sono afzioni ridicole ed è ridicolo chi lo dice. Lavoriamo per ripartire con gli allenamenti il 4 maggio ma questo non significa riprendere il campionato. Le parole di Conte? Non è vero che non c’è coerenza tra le mie dichiarazioni e quelle del premier“.– aggiornamenti in diretta sul mondo dello SportPer chi ha voglia di ascoltare e approfondire prima di commentarePubblicato da Vincenzosu Lunedì 27 aprile 2020 Il ministrosulla ripartenza dellaA Il ministro è ritornato anche sulla ripartenza dellaA: “Per me sarebbe molto ...