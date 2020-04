Spaccio a conduzione familiare | arrestati madre e figlio

(Di lunedì 27 aprile 2020) I militari della Stazione di Colleferro, unitamente ai colleghi di Gavignano, hanno arrestato 2 persone,, di 49 anni e 23 anni, entrambi incensurati, con l’accusa di detenzione ai fini didi sostanze stupefacenti. I Carabinieri nel corso dei controlli hanno individuato i due in strada ed hanno deciso di fermarli per sottoporli ad una verifica. Il loro atteggiamento nervoso, ha spinto ai militari di approfondire il controllo, trovando occultate nelle tasche dei due pusher, 26 g di marijuana, suddivisi in dosi. I Carabinieri, hanno proseguito l’attività non solo nel domicilio dei malfattori, ma anche in un garage di loro pertinenza, scoprendo una vera e propria “centrale dello”. Infatti, all’interno di un trolley i Carabinieri hanno rinvenuto vari barattoli con circa 700 g di marijuana, tutto il materiale utile per il ...

