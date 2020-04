SosTravel com | CdA approva bilancio 2019

Leggi su quifinanza

(Di lunedì 27 aprile 2020) (Teleborsa) – Il Consiglio di Amministrazione di.com hato ild’esercizioche si è chiuso con un Valore della Produzione pari a 3.174 mila euro, in miglioramento rispetto al dato del 31 dicembre 2018 pari a 2.495 mila euro (grazie all’incremento delle variazioni di lavori interni ed altri ricavi) ed in linea con l’obiettivo annuale di 3.038 mila euro. L’Ebitda è pari a -125 mila euro, in riduzione rispetto al dato del 31 dicembre 2018 pari a 473 mila euro (questo per il rafforzamento programmato della struttura organizzativa a servizio della crescita) ed in riduzione rispetto all’obiettivo annuale di 310 mila euro. L’Ebit pari a -1.205 mila euro, in riduzione rispetto al dato al 31 dicembre 2018 pari a -97 mila euro e all’obiettivo annuale di – 682 mila euro, a causa, oltre che per gli ...