Sondaggio Swg | in calo la Lega | perde l’1 | 3 e scende al 28 | 2% Cresce il M5S +1% e Fdi

(Di lunedì 27 aprile 2020) Continua il trend inper lachel’1,3% rispetto alla settimana scorsa nelle preferenze di voto degli italiani. Secondo l’ultimorealizzato da Swg per il Tg di La7, il Carroccio è ora al 28,2%.leggermente invece il Partito democratico, che negli ultimi sette giorni è passato dal 20 al 20,3%. Anche il Movimento 5 stelle fa registrare un trend positivo, con un più 1% che lo porta al 15,4%. Fratelli d’Italia guadagna invece uno 0,5% e arriva al 13,8%, confermando l’andamento in crescita delle ultime settimane. Guadagnano uno 0,3% sia Forza Italia (che è al 6,1) che Italia Viva (che non supera il 3,4%). Segno meno invece per Azione di Carlo Calenda che passa dal 2,6 al 2,3%. Stabile +Europa (ferma al 2,1%) e Verdi (1,9%). Segno meno per Cambiamo! del governatore ligure Giovanni Toti cheancora ...