Sondaggi politici, la Lega perde consensi: la critica alla leadership di Matteo Salvini (Di lunedì 27 aprile 2020) Gli ultimi Sondaggi politici hanno visto il crollo della Lega, e in molti adesso stanno sottolineando questo risultato mettendolo a confronto con gli inizi dell'era Salvini. Si chiude un'epoca? Il tonfo della Lega nei Sondaggi politici (quasi -6% di consensi in un solo mese) conduce a delle riflessioni che ci riportano indietro, ai tempi in … L'articolo Sondaggi politici, la Lega perde consensi: la critica alla leadership di Matteo Salvini

Sondaggi politici elettorali oggi 26 aprile 2020 : il centrodestra scende sotto il 50 per cento per la prima volta quest’anno

