Sindacati SSN | dal Governo annunci ma nessun riconoscimento al personale sanitario

Leggi su quifinanza

(Di lunedì 27 aprile 2020) (Teleborsa) – Ancorama ancoraatto corrispondente ad undel lavoro del. Sono dure le parole delle tre sigle sindacali del Pubblico Impiego di Cgil, Cisl e Uil alla lettura del testo di conversione del Decreto Legge Cura Italia. “I nostri professionisti sono descritti come eroi. Tuttavia, alla prova dei fatti, ancora una volta non si vuole affrontare il nodo deleconomico per il contributo di professionalità e di sacrificioche hanno dato e stanno dando per l’emergenza sanitaria”, hanno affermato in una nota le tre segreterie nazionali. “Non è stato recepitaa delle proposte emendative proposte per avere più risorse e più flessibilità di utilizzo – prosegue la nota – sia delle poche risorse previste dall’articolo 1 del cura ...