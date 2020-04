Sicilia: seduta Ars rinviata a domani per inizio voto bilancio (Di lunedì 27 aprile 2020) Palermo, 27 apr. (Adnkronos) – E’ durata solo pochi minuti la seduta dell’Assemblea regionale Siciliana che ha incardinato la legge di stabilità. L’aula è stata rinviata dal Presidente Gianfranco Miccichè a domani alle ore 12 per l’avvio della discussione e alle 16 inizierà il voto del bilancio, sia dell’Assemblea che dalla Regione. Da dopodomani al via il voto sulla finanziaria. Fino alle 16 di domani si potranno presentare gli emendamenti, come annunciato da Miccichè. Che ha presieduto l’aula con i guanti di protezione.L'articolo Sicilia: seduta Ars rinviata a domani per inizio voto bilancio CalcioWeb. Leggi su calcioweb.eu Sicilia : seduta Ars rinviata a domani per inizio voto bilancio

