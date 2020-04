Sicilia: iniziata seduta Ars, si incardina legge stabilità (Di lunedì 27 aprile 2020) Palermo, 27 apr. (Adnkronos) - E' iniziata pochi minuti fa la seduta dell'Assemblea regionale Siciliana per incardinare la legge di stabilità approvata ieri sera dalla Commissione Bilancio di Sala d'Ercole. Da domani inizia il voto della legge di bilancio che dovrà essere approvata entro il 30 aprile. La seduta è presieduta da Gianfranco Miccichè. Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 27 aprile 2020) Palermo, 27 apr. (Adnkronos) - E'pochi minuti fa ladell'Assemblea regionalena perre ladi stabilità approvata ieri sera dalla Commissione Bilancio di Sala d'Ercole. Da domani inizia il voto delladi bilancio che dovrà essere approvata entro il 30 aprile. Laè presieduta da Gianfranco Miccichè.

Noovyis : (Sicilia: iniziata seduta Ars, si incardina legge stabilità) Playhitmusic - - TV7Benevento : Sicilia: iniziata seduta Ars, si incardina legge stabilità... - carlo_magnani : RT @amatorosalia1: #ricordiamodomani 28 aprile 1140 Consacrazione della Cappella Palatina del Palazzo Reale di Palermo come cappella privat… - nancysperandeo : RT @amatorosalia1: #ricordiamodomani 28 aprile 1140 Consacrazione della Cappella Palatina del Palazzo Reale di Palermo come cappella privat… - amatorosalia1 : #ricordiamodomani 28 aprile 1140 Consacrazione della Cappella Palatina del Palazzo Reale di Palermo come cappella p… -

Ultime Notizie dalla rete : Sicilia iniziata Sicilia: iniziata seduta Ars, si incardina legge stabilità Metro Sicilia: iniziata seduta Ars, si incardina legge stabilità

Palermo, 27 apr. (Adnkronos) - E' iniziata pochi minuti fa la seduta dell'Assemblea regionale siciliana per incardinare la legge di stabilità ...

Coronavirus Sicilia: 2.123 positivi, 731 guariti e 231 decessi

Leggi su Sky Tg24 l’articolo Coronavirus Sicilia, le ultime notizie e i contagi di oggi 27 aprile. DIRETTA | Sky TG24 ...

Palermo, 27 apr. (Adnkronos) - E' iniziata pochi minuti fa la seduta dell'Assemblea regionale siciliana per incardinare la legge di stabilità ...Leggi su Sky Tg24 l’articolo Coronavirus Sicilia, le ultime notizie e i contagi di oggi 27 aprile. DIRETTA | Sky TG24 ...