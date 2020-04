Sibilia e Gubitosa donano mascherine alle Forze dell’Ordine e Prefettura

Leggi su anteprima24

(Di lunedì 27 aprile 2020) Tempo di lettura: 2 minutiAvellino – Circa milleper ogni corpo impegnato in prima linea per l’emergenza Covid-19 in Irpinia. Altrettante sono state consegnate alladi Avellino guidata da sua Eccellenza, Paola Spena. Nella mattinata odierna hanno fatto tappa presso Palazzo di Governo il sottosegretario all’interno Carloe l’onorevole del M5s Michele. “Cominciamo a vedere la luce in fondo al tunnel – ammette– Il prossimo 4 maggio partirà la Fase 2 che dovrebbe comprendere diverse riaperture. Non possiamo assolutamente dimenticare le 25mila vittime causate dal virus. Tra queste anche persone che combattono in prima linea. Da qui il nostro gesto di donare le. Oggetto che ci accompagnerà per i prossimi mesi”. “Il virus può essere sconfitto solo rimanendo ...