Si potrá andare a correre e fare jogging dal 4 maggio? Cosa scrivere nell’autocertificazione (Di lunedì 27 aprile 2020) Da lunedì 4 maggio gli italiani potranno tornare a correre e a fare jogging in totale l’ibertà: dopo quasi due mesi di totale lockdown e di attività sportiva/motoria limitata nei pressi delle proprie abitazioni (nelle Regioni in cui era consentito), i podisti e i runner potranno tornare a indossare le scarpe da corsa in totale libertà e a macinare chilometri, allontanandosi da casa senza nessuna restrizione. Giuseppe Conte ha allentato le misure di sicurezza e così, dalla prossima settimana, si potrà correre e fare jogging anche se l’attività motoria/sportiva andrà praticata con assoluto rigore e rispettando attentamente le misure di sicurezza previste: si potrà praticare sport soltanto in solitaria, saranno vietati tutti gli assembramenti, bisognerà mantenere almeno un metro di distanza se si starà ... Leggi su oasport Si potrá andare in bicicletta dal 4 maggio? Cosa servirà scrivere nell’autocertificazione

Fase 2 - ecco chi si potrà andare a visitare dopo il 4 maggio

