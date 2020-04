Si cosparge di benzina e si dà fuoco nel cortile di casa | morto pensionato

Leggi su tpi

(Di lunedì 27 aprile 2020) Dopo aver estrattoda un veicolo, se l’è versata addosso e si è dato, neldi. Così Antonino Prinzivalli,di 71 anni, si è ucciso il 25 aprile. La tragedia si è consumata a Gambolò, in provincia di Pavia. Un gesto disperato che sembra legato soprattutto ai problemi di salute di cui l’uomo soffriva da tempo, ma le condizioni di prostrazione psicologica conseguenti a quasi due mesi di clausura per l’emergenza Coronavirus possono aver contributo ad aggravare la situazione. L’uomo risiedeva nella frazione di Remondò. I soccorritori l’hanno trovato riverso sulla soglia di: non è chiaro se abbia messo in atto il suo proposito in quel punto oppure all’interno dell’abitazione o nelper poi cercare disperatamente aiuto uscendo in strada. I ...