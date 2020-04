Serie A | il nuovo possibile calendario e le date | si riparte il 10 giugno? Prende quota

Leggi su oasport

(Di lunedì 27 aprile 2020) IlDecreto del Presidente del Consiglio dei Ministri ha lasciato il mondo del calcio con l’amaro in bocca: per gli sport di squadra non sarà infattirire gli allenamenti a partire dal 4 maggio, e ad ora la data ipotizzata è quella del 18 maggio. Un ritardo di due settimane che andrà ovviamente ad incidere anche sulla ripresa dellaA, che ora rischia di doverre in considerazione ipotesi alternative rispetto al format originale per concludere la stagione 2019-2020. La strada imboccata dal governo per l’ingresso dell’Italia nella fase 2 dell’emergenza è all’insegna della prudenza e a farne le spese è anche il calcio. Il Ministro dello Sport, Vincenzo Spadafora, ha voluto rassicurare il mondo del pallone: “Noi non ce l’abbiamo con il calcio, siamo coscienti di ciò che ...