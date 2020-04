Serie A, Gravina: “le condizioni poste dal Governo ci consentono di ripartire. Pronti il 18 maggio” (Di lunedì 27 aprile 2020) L’ultimo DPCM del Governo ha predisposto la ripresa degli allenamenti per gli atleti di sport collettivi a partire dal prossimo 18 maggio. Ha approfondito la decisione il presidente della FIGC, Gabriele Gravina, attraverso un comunicato. “Lavoriamo per far ripartire il calcio in sicurezza, non per farlo ripartire e basta. Continueremo a dialogare con le istituzioni animati dallo spirito di collaborazione che ci ha sempre contraddistinto, avanzando proposte, recependo osservazioni e proponendo soluzioni. Abbiamo sempre affermato – continua – di voler ripartire quando ci sarebbero state le condizioni e l’orizzonte prospettato dal Governo ci consente di farlo. Siamo convinti della strada che abbiamo intrapreso perché è seria e responsabile, l’unica che persegue l’interesse generale del sistema e quello più complessivo ... Leggi su calcioweb.eu Serie A - Gravina : “il Governo ci consente di ripartire. Pronti il 18 maggio”

Termini per la conclusione della Serie A estesi fino al 2 giugno. Gravina : "Il calcio merita rispetto"

