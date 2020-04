Serie A | Gravina | “il Governo ci consente di ripartire Pronti il 18 maggio”

Leggi su calcioweb.eu

(Di lunedì 27 aprile 2020) L’ultimo DPCM delha predisposto la ripresa degli allenamenti per gli atleti di sport collettivi a partire dal prossimo 18 maggio. Ha approfondito la decisione il presidente della FIGC, Gabriele, attraverso un comunicato. “Lavoriamo per faril calcio in sicurezza, non per farloe basta. Continueremo a dialogare con le istituzioni animati dallo spirito di collaborazione che ci ha sempre contraddistinto, avanzando proposte, recependo osservazioni e proponendo soluzioni. Abbiamo sempre affermato – continua – di volerquando ci sarebbero state le condizioni e l’orizzonte prospettato dalcidi farlo. Siamo convinti della strada che abbiamo intrapreso perché è seria e responsabile, l’unica che persegue l’interesse generale del sistema e quello più complessivo ...