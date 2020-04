Scuole chiuse, il Presidente Mattarella si rivolge agli studenti: “Il domani dipende da voi” (Di lunedì 27 aprile 2020) “Le Scuole chiuse sono una ferita per tutti”: il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella è apparso ancora una volta davanti alla Nazione, con un videomessaggio rivolto ai più giovani per un nuovo programma di Rai Cultura con il ministero dell’Istruzione. “Care ragazze e cari ragazzi, mi rivolgo a voi in una circostanza che fino a poco fa nessuno avrebbe immaginato…” Come sappiamo, le Scuole non riapriranno prima di settembre. E anche su quella data, ancora non ci sono certezze. Da ormai più di un mese gli studenti e i professori si sono abituati alle lezioni online, con tutte le difficoltà che comportano. Scuole chiuse, il discorso del Presidente Mattarella “L’emergenza sanitaria che stiamo vivendo ha sconvolto in poche settimane le nostre vite. Oltre all’angoscia per i lutti, ... Leggi su urbanpost Coronavirus - Mattarella : «Scuole chiuse una ferita per tutti - uscire per andare in classe è esercizio di libertà»

