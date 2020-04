Scuola | confermato il concorso | arrivano in Gazzetta i bandi per 62mila nuovi docenti

(Di lunedì 27 aprile 2020)inufficiale iper i concorsi per la: riguardano circaposti per i. “Vogliamo assumere, per il prossimo anno scolastico, piùpossibili, a partire dai precari”, ha detto lunedì la ministra dell’Istruzione, Lucia Azzolina. In serata è arrivata la notizia da fonti dello stesso dicastero: isono inmartedì 28 aprile. I concorsi sono stati al centro di forti polemiche nella maggioranza e con l’opposizione. Nel corso della riunione di maggioranza di oggi, il ministero ha fornito tutte le informazioni tecniche richieste dai parlamentari a sostegno delle procedure. Si tratta di procedure concorsuali – rendono noto le fonti – che rispettano la piena attuazione del decreto legge sullavotato a dicembre in Parlamento. Sono concorsi attesi dal personale ...

Arrivano in Gazzetta ufficiale i bandi per i concorsi per la scuola: riguardano circa 62mila nuovi posti per i docenti. “Vogliamo assumere, per il prossimo anno scolastico, più docenti possibili, a pa ...Silvio Brusaferro (ISS e comitato scientifico) fa chiarezza sulla riapertura delle scuole a settembre: è ancora presto per fare previsioni, non ci sono certezze.