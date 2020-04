Scoperta l’origine dei tumori del cuore | individuate le cellule staminali responsabili

Leggi su meteoweb.eu

(Di lunedì 27 aprile 2020) E’ statadal gruppo di ricerca coordinato dal Prof. Daniele Torella, Ordinario di Cardiologia presso il Dipartimento di Medicina Sperimentale e Clinica dell’Università Magna Graecia di Catanzaro, l’origine deidelattraverso l’individuazione delledel mixoma atriale, si legge in un comunicato stampa dell’Università. Lo studio è stato pubblicato sulla rivista ‘European Heart Journal’ ( ad oggi la più prestigiosa al mondo per impatto scientifico in ambito cardiovascolare (con un IF=25 la prima delle 136 riviste “Cardiac & Cardiovascular Systems”). Iprimitivi delsono patologie molto rare ma la stragrande maggioranza è senz’altro rappresentata dai mixomi cardiaci. Il mixoma atriale è tipicamente considerato una ...