Santo del Giorno 27 Aprile | Santa Zita Vergine

Leggi su pianetadonne.blog

(Di lunedì 27 aprile 2020) Ildel27, vissuta nel XIII secolo. Vediamo chi era, cosa fece e perché è stata canonizzata.del27nacque a Monsagrati, vicino Lucca, in Toscana, nel 1218 in una umile famiglia di contadini. Non ebbe un’istruzione regolare, ma crebbe molto religiosa e si rese fin da subito disponibile con la famiglia aiutando i genitori a vendere in città i prodotti della loro terra. A 18 annientrò a servizio presso i Fatinelli, una delle famiglie più ricche della città. Il comportamento tenuto dalla ragazza fu sempre ineccepibile. La mattina presto, quando tutti ancora dormivano, la ragazza andava in chiesa e poi, quando tornava, svolgeva a meraviglia tutte le incombenze domestiche a lei affidate. Con i poveri era estremamente generosa: oltre ...