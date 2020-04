Salvini |  «Se ci sarà bisogno di uscire di casa per riprenderci la nostra libertà lo

Leggi su giornalettismo

(Di lunedì 27 aprile 2020) «Se non ci ascoltano ci faremo sentire, con i guanti e le mascherine torneremo a farci sentire, fuori dai social». A dirlo non è un utente qualsiasi che si è sfogato sui social al termine della conferenza stampa di Giuseppe Conte in cui sono state annunciate le dinamiche della cosiddetta fase-2, ma il leader del principale partito di opposizione a questo governo. Matteolo ha detto nel corso del suo video in diretta su Facebook, annunciando anche un piano per la ripresa che la Lega presenterà venerdì 1 maggio. LEGGI ANCHE > I fidanzati rientrano nel concetto di «congiunti» che permetterà le visite dal 4 maggio? «C’è qualcosa che non torna, c’è qualcuno che sta sentendo altri e non il popolo italiano – ha detto il leader della Lega in diretta su Facebook -. Ci devono ...