Salvini contro il Governo “Dopo 47 giorni di reclusione diciamo basta, fateci uscire, fateci lavorare, se dovessimo uscire di casa per riprenderci la nostra libertà lo faremo” (Di lunedì 27 aprile 2020) Durissima la replica di Matteo Salvini al discorso in diretta di Giuseppe Conte. L’ex Ministro degli interni è intervenuto con una diretta Facebook: “Dopo 47 giorni diciamo basta, fateci uscire, fateci lavorare. Se non ci ascoltano ci faremo sentire, con i guanti e le mascherine torneremo a farci sentire, fuori dai social”. Il leader della Lega ha sottolineato che: “C’è qualcosa che non torna, c’è qualcuno che sta sentendo altri e non il popolo italiano. Ci devono permettere di tornare a vivere e noi lo otterremo. Se ci sarà bisogno di uscire di casa per riprenderci la nostra libertà lo faremo”. “Abbiamo ascoltato, abbiamo collaborato, abbiamo suggerito, abbiamo criticato educatamente, ora basta, dopo 47 giorni di reclusione, possiamo dire, a nome di milioni di italiani, basta. fateci uscire, ... Leggi su baritalianews Salvini contro il Governo : “Basta - fateci uscire - fateci lavorare”

