Sabrina Salerno Instagram paradisiaca | prova costume superata alla grande | «Che bombe»

Leggi su urbanpost

(Di lunedì 27 aprile 2020) «Seconda… nella speranza di non poterlo utilizzare solo in giardino!», recita così la didascalia che fa da corredo all’ultimo scatto seducente di, che si è mostrata ai fan in tutto il suo splendore. La showgirl genovese, che ha brillato al Festival di Sanremo 2020, ha pubblicato una foto che la ritrae inin salotto. Valanga di like e complimenti per la cantante icona sexy degli anni ’80, nota in tutt’Europa per la voce calda e le curve da pin up.: «Cheintero rosso fuoco e collana tra i seni. Erotismo alle stelle per l’artista che seduta sul divano sorride maliziosa. Gambe sinuose da urlo e décolleté generoso gli ingredienti hot dello scatto intrigante che ha ricevuto quasi ...